Агентство по страхованию вкладов в январе 2021 года направило на выплаты страхового возмещения 220,8 млн рублей, сообщается на сайте АСВ.

«По состоянию на 1 февраля 2021 года за страховым возмещением по ранее наступившим страховым случаям обратились 869 вкладчиков 82 банков, которым выплачено 220,8 млн рублей, в том числе 22 млн рублей выплачено 67 обратившимся за возмещением юридическим лицам», — говорится в релизе.

Уточняется, что страховых случаев в отношении банков — участников системы обязательного страхования вкладов в январе текущего года не наступило.