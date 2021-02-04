АКРА подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне «А+(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Подтверждение кредитного рейтинга акционерного общества «ОТП Банк» обусловлено сохранением адекватной оценки бизнес-профиля банка, а также адекватных оценок достаточности капитала, фондирования и ликвидности при удовлетворительной оценке риск-профиля. Поддержку кредитному рейтингу оказывает возможность получения банком экстраординарной поддержки со стороны материнского банка, имеющего относительно высокий уровень кредитоспособности», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, структура фондирования остается стабильной. Основным источником фондирования банка по-прежнему являются средства физических лиц, доля которых превышает 50% обязательств. Благодаря розничному характеру бизнеса ОТП Банка у него сохраняется низкая зависимость от средств крупнейших кредиторов (вкладчиков).

Банк поддерживает достаточный объем ликвидных и высоколиквидных активов для погашения обязательств со срочностью до 90 дней. На 1 декабря 2020 года значение норматива Н1.2 ОТП Банка составило 12,2%, однако в 2021 году АКРА прогнозирует его снижение на фоне ожидающегося восстановления темпов роста бизнеса финучреждения.