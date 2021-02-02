Кредитный портфель физлиц российских банков увеличится примерно на 10% по итогам 2021 года, ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка. Такие прогнозы озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

В 2020 году ВТБ нарастил портфель розничных кредитов на 12% (до 3,691 трлн рублей), продажи — на 17% (до 1,747 трлн). Драйвером роста розничного бизнеса стала ипотека . ВТБ установил рекорд по продажам жилищных кредитов — 935 млрд рублей, что почти на 40% превышает результат 2019 года. Банк обеспечил жильем более 350 тыс. российских семей. «На продажи оказали влияние программа господдержки, снижение ставок и цифровизация ипотечного бизнеса. Портфель жилищных кредитов банка за год вырос на 18,6% и вплотную приблизился к 2 трлн рублей», — уточнили в банке.

В сегменте кредитования наличными ВТБ за прошедший год выдал своим клиентам более 1,1 млн кредитов на 732 млрд рублей, что сопоставимо с 2019 годом. Серьезный рост — на 40% — в результате отложенного спроса и предпраздничных распродаж пришелся на IV квартал. Объем портфеля потребкредитов за год вырос на 8% и превысил 1,465 трлн рублей.

В сегменте автокредитования ВТБ выдал более 90 тысячи кредитов на 80 млрд рублей. Это ниже результатов 2019 года, однако в конце года продажи относительно IV квартала предыдущего года выросли. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 года превысил 115 млрд рублей.

«В прошлом году в фокусе внимания ВТБ был как рост розничного кредитования, так и помощь заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за COVID-19. Банк предоставил своим клиентам кредитные каникулы в объеме около 300 млрд рублей, и благодаря вовремя оказанной поддержке граждане смогли не допустить серьезной просрочки и вернулись в график платежей. ВТБ был и остается одним из наиболее активных участников госпрограмм по ипотеке и автокредитованию. Льготные кредиты на покупку квартир и автомобилей в прошлом году взяли у нас уже более 100 тыс. заемщиков на 265 млрд рублей. Можно с уверенностью сказать, что весомая поддержка со стороны государства серьезно поддержала рынок во время пандемии», — комментирует итоги 2020 года Анатолий Печатников.

Топ-менеджер подчеркнул, что приоритетной задачей для ВТБ является перевод кредитования физлиц в онлайн-формат. «В 2020 году мы первыми в России провели полностью дистанционные сделки по ипотеке и автокредитованию, а по итогам 2021 года планируем оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк и выдать около 6 тысяч автокредитов полностью онлайн. К 2022 году мы предложим своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате», — заявил Анатолий Печатников.

Передовые технологии обслуживания клиентов ВТБ будет применять как в онлайн, так и офлайн-каналах. В прошлом году радикально обновился мобильный и интернет-банк: его аудитория выросла на четверть, а к концу 2022 года пользователями «ВТБ Онлайн» станут уже 15 млн человек, ожидают в банке. Кроме того, с 2021 года все новые офисы ВТБ открываются в новом технологичном формате, эффективность которых на 40% выше по сравнению со стандартными точками продаж.