Ключевая и рыночные ставки по кредитам достигли своего минимума и дальше снижаться в течение 2021 года не будут, считает заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников.



«Пока нет ожиданий, что ключевая и дальше в этом году будет снижаться. Поэтому наш прогноз, что текущие ставки, которые мы сегодня наблюдаем, — это минимум и действительно максимально выгодные условия по кредитам», — сказал Печатников журналистам.

По словам зампреда ВТБ, свой бизнес-план на 2021 год руководство банка просчитывало исходя из того, что ключевая не будет меняться. «Свою процентную и тарифную политику отстраивали от текущего уровня в 4,25%», — добавил он.