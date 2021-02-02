Новая волна фишинга, посвященного прививке от COVID-19, может захлестнуть Россию уже в феврале, пишут «Известия» , ссылаясь на компании, работающие в сфере информбезопасности. Мошеннические схемы будут распространяться как в социальных сетях, так и на фейковых сайтах, рассказал глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров. По мнению эксперта лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Екатерины Рудой, наверняка мошенники будут предлагать записаться на вакцинацию через портал госуслуг. Также они могут звонить или направлять жертвам письма якобы от больницы или портала госуслуг, пытаясь выудить личную информацию. При этом человеку могут предложить перейти по ссылке для выбора новой даты вакцинации, а ссылка окажется вредоносной, пояснила Рудая. По ее словам, злоумышленники могут атаковать и крупные компании — для хищения корпоративных учетных записей.

Одной из популярных мошеннических схем могут стать сайты, на которых злоумышленники будут предлагать заказать препараты для лечения коронавируса, записаться на платную вакцинацию или получить справку о ее прохождении, рассказала руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева. С помощью таких писем и сайтов злоумышленники попытаются внедрить вредоносное ПО, украсть деньги и реквизиты банковских карт у рядовых пользователей, добавила она.

Граждане также могут столкнуться с фишинговыми письмами, в которых предлагается купить зарубежную вакцину или еще не вышедшую российскую. Киберпреступникам не сложно будет создать сайты-однодневки с аналогичными предложениями, прокомментировал Алексей Федоров. Тем, кто не хочет делать прививку, могут прислать рекомендацию приобрести фейковый паспорт вакцинированного или же предложение сделать прививку дома. Фишинг станет более индивидуальным, злоумышленники будут выходить на жертв через мессенджеры и социальные сети. Для преодоления корпоративных средств защиты взлом чаще будет производиться через домашние компьютеры работников, отметила Килюшева.

В мире за последний месяц уже достаточно существенно вырос объем связанного с вакциной фишинга — на десятки процентов, отметил генеральный директор Phishman Алексей Горелкин. Это связано с огромным количеством новостей про прививки, отметил он.

Фишинг, посвященный коронавирусу, составляет примерно 15% от общего объема рассылок злоумышленников. Половина из этих писем эксплуатирует тему вакцинации, сообщили в «Ростелекоме».