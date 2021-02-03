Предварительный анализ Центробанка не показывает значительного ухудшения кредитного качества ссуд, выходящих из реструктуризации. Об этом говорится в подготовленном регулятором обзоре «Анализ динамики долговой нагрузки населения России во II—III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй» .

Начало пандемии и принятые на ее фоне ограничительные меры привели к краткосрочному сокращению розничного кредитования во II квартале 2020 года, однако III квартал продемонстрировал восстановительный рост во всех сегментах кредитования, констатируют в ЦБ.

В качестве одной из причин указан тот факт, что «предоставление заемщикам возможности провести реструктуризацию задолженности как по закону, так и по собственным программам кредиторов позволило многим из них избежать дефолта в период жестких ограничений и вернуться в график платежей после окончания кредитных каникул».

«Однако реструктуризации кредитов также «замаскировали» качество кредитных портфелей, так как рост доли «плохих» ссуд был отложен на будущее», — отмечают в Центробанке, но подчеркивают, что «предварительный анализ не показывает значительного ухудшения кредитного качества ссуд, выходящих из реструктуризации: лишь в отношении 14% и 28% ссуд в ипотечном и потребительском сегментах соответственно увеличилась просрочка после реструктуризации».

«Во-вторых, исторически низкий уровень процентных ставок по ипотечным кредитам стимулировал приток новых клиентов (в первую очередь на первичном рынке), а также повысил спрос на рефинансирование кредитов», — указывает регулятор еще одну причину восстановления рынка розничного кредитования после просадки в начале пандемии.



В ЦБ ожидают, что розничное кредитование будет расти и в будущем. «Важно продолжать следить за тем, чтобы этот рост был сбалансированным и не приводил к увеличению долговой нагрузки населения», — заключает регулятор.