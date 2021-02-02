Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам января 2021 года вырос на 14,2% за один месяц и составил 36,1 млрд долларов, говорится в сообщении торговой площадки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 11 раз.

Среднедневной объем торгов в январе увеличился на 25,7% по сравнению с декабрем 2020 года и достиг 1,805 млрд. Количество сделок в режиме основных торгов в отчетном месяце составило 34,84 млн.

Количество активных счетов выросло на 13,6% и составило 691,39 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось на 13,5%, достигнув 851,79 тыс.

По состоянию на 31 января на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 8,22 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8,3% больше, чем месяцем ранее . Из них уникальных счетов клиентов 5,63 млн — на 9% больше, чем месяцем ранее. Сделки в январе заключались с 1,493 тыс. иностранными ценными бумагами.

В январе на утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 17:30 мск, приходилось до 20% дневного объема торгов.

Среди участников торгов по итогам января в пятерку лидеров по объему торгов вошли: АО «Тинькофф Банк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», ООО «Компания БКС», ООО «ИК Фридом Финанс».