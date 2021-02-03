Объем Фонда национального благосостояния превысил 13,649 трлн рублей. Такие данные приводятся в последней сводке Минфина РФ «О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния» .

«По состоянию на 1 февраля 2021 года объем ФНБ составил 13 трлн 649 млрд 302,8 млн рублей, или 11,8% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что эквивалентно 179 млрд 0,9 млн долларов США», — указано в материале.

Ранее Минфин сообщал , что на 1 января 2021 года объем ФНБ равнялся 13 трлн 545,663 млрд рублей (11,7% ВВП), что эквивалентно 183 млрд 357,5 млн долларов.

Таким образом, за месяц показатель увеличился на 103 млрд 639,8 млн рублей, однако в долларовом эквиваленте уменьшился на 4 млрд 356,6 млн долларов.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2020 года по 31 января 2021 года составила минус 3,4 млн долларов, что эквивалентно минус 260,2 млн рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 по 31 января 2021 года составила 246 млрд 273,2 млн рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 1 млрд 723,9 млн рублей, что эквивалентно 23,4 млн долларов.



О движении средств ФНБ в числе прочего сообщается, что в январе часть средств фонда на счетах в Банке России в сумме 67,2 млн долларов, 55,1 млн евро и 11 млн фунтов стерлингов была реализована за 11 млрд 51,3 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.