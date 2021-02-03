Нормативы ЦБ нарушали в декабре 2020 года десять российских банков из раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Энергомашбанк, Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», «Русский Стандарт», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Семь из банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст». Третий месяц подряд нарушителем предельных значений норматива текущей ликвидности (Н3) остается Энергомашбанк.

В декабре прошлого года банк «Русский Стандарт» 23 раза превышал максимально допустимое значение норматива Н12. Тот же Н12 (норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц) в ноябре «Русский Стандарт» нарушил лишь однократно.

Два банка в декабре неоднократно допускали значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением. Значения Н1.1 у банка «Восточный» и Уральского Банка Реконструкции и Развития оказывались ниже 7% в течение 30 дней декабря. Наиболее низкие значения — 5,201% у «Восточного» и 6,049% у УБРиР. Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

За декабрь 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 154,6 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения, в декабре 2019 года аналогичный показатель составлял 165,8 млрд рублей. Всего за 2020 год банки заработали 1,57 трлн рублей, за 2019 год — 1,68 трлн.

По данным ЦБ, прибыльной в декабре 2020 года была 321 кредитная организация (в том числе 30 небанковских кредитных организаций), убыточными — 85 (в том числе десять НКО).

На 1 января 2021 года в России был зарегистрировано 366 банков (248 с универсальной лицензией и 118 с базовой лицензией).



В декабре 2020 года лицензий лишились Евроазиатский Инвестиционный Банк, банки «Онего» и «ФинТех». Также в декабре добровольно сдали лицензии Дом-Банк из города Домодедово Московской области и Вкабанк, присоединенный к Совкомбанку. В январе ЦБ лицензий не отзывал.