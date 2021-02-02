В наступившем году многое будет зависеть от эпидемиологической и экономической ситуаций, а также от решений регулятора по ключевой ставке.
Рекордно низкие ставки по депозитам в 2020 году обернулись для российских банков оттоком вкладов, пишут «Известия», ссылаясь на опрос кредитных организаций. По данным ЦБ, за прошлый год отток депозитов физлиц достиг 1,68 трлн рублей. Такой способ сбережения средств стал невыгодным по целому ряду причин, к числу которых относятся постепенное снижение ключевой ставки и сохранение ее значения с июля прошлого года на исторически низком уровне — 4,25% годовых. Сейчас, по данным ЦБ, максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равна 4,48% годовых, то есть близка к показателю инфляции (4,9%).
В 2020 году наблюдалась тенденция перераспределения сбережений граждан из вкладов в накопительные счета: портфель вкладов сократился на 34%, а сберегательных счетов — вырос на 50%, отметили в Почта Банке. Еще одним трендом рынка стало снижение горизонта планирования клиентов, которые в условиях неопределенности стремились держать деньги «под рукой», рассказали в ВТБ. По данным Новикомбанка, объем депозитов физлиц вырос на 19%. В Абсолют Банке увеличился за год средний размер вклада за счет представителей private сегмента, а также доля онлайн-оформления с 5–7% до 30%. Кроме нарастающего спроса на ценные бумаги, золото, ПИФы и другие инструменты, в банках фиксируют рост средств на эскроу-счетах для приобретения недвижимости.
Как отметили банкиры, в 2021-м многое будет зависеть от эпидемиологической и экономической ситуаций, а также решений регулятора по ключевой ставке. Рынок депозитов не претерпит существенных изменений, уверены большинство представителей кредитных организаций. Из-за возросшей инфляции пока дальнейшего снижения ключевой ставки не ожидается, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В банках в этом году ждут увеличения спроса на альтернативные инструменты и появление комбинированных с депозитами продуктов. Также с учетом действия нового налога на вклады там не исключили тенденции их дробления между членами семьи.
Эксперты полагают, что и в этом году привлекательность депозитов продолжит снижаться, что усилит приток средств физлиц на биржу. В то же время продолжится рост числа клиентов на брокерском обслуживании.
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