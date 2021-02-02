Средний размер выданных потребительских кредитов в декабре 2020 года вырос на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 221,3 тыс. рублей. Средний чек потребкредита снизился на 4% за месяц. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (506,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (345,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (344,9 тыс. рублей), а также в Московской (331,9 тыс. рублей) и Свердловской (246,1 тыс. рублей) областях.

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Кемеровская область (+52,8%), Алтайский край (+46,2%), Оренбургская область (+43,3%), Республика Татарстан (+39,3%) и Омская область (+37,6%). Меньше всего средний чек по потребкредиту за год вырос в Ростовской (+20,5%) и Московской (+21,1%) областях, Санкт-Петербурге (+21,3%) и Москве (+22,1%).