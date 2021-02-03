Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Морскому Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B3» со «стабильным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности подтверждены на уровне «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение долгосрочных депозитных рейтингов отражает, с одной стороны, низкий уровень диверсификации бизнеса банка и слабую операционную прибыльность, а с другой — хорошие запасы капитала и ликвидности и сниженный аппетит к риску.

Агентство указывает на ограниченную клиентскую базу банка и высокую концентрацию как в кредитном портфеле, так и в сегменте фондирования.

Аналитики ожидают, что по итогам 2021 года банк получит небольшую прибыль. Прибыльность банка ограничивается высокими операционными издержками и возросшими потерями по кредитам. Последнее объясняется ухудшением операционной среды в России в целом из-за пандемии коронавируса и финансовыми трудностями у заемщиков банка. По состоянию на 30 июня 2020 года доля проблемных ссуд банка составляла 8,6%, при этом уровень их покрытия резервами был высоким — 130%, что, по мнению экспертов, смягчит риск создания аномально высоких резервов в 2021 году.



В числе прочего в релизе отмечается, что Moody's применило негативную корректировку к оценке собственной кредитоспособности банка по компоненту «корпоративное управление». По мнению агентства, у банка отсутствуют четкие конкурентные преимущества, которые позволят ему сохранить и расширить рыночную долю в течение нескольких ближайших лет и противостоять конкурентному давлению со стороны более крупных банков.