Минстрой России выделит более 148 млрд рублей на поддержку 82 регионов в 2021 году. Средства пойдут в том числе на работу по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Экология», сообщила пресс-служба ведомства.

«Финансовая поддержка субъектов РФ, которую предоставит Минстрой России регионам в 2021 году на реализацию мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология», 10 мероприятий, не входящих в нацпроекты, а также иных межбюджетных трансфертов, составит 148 млрд рублей», — говорится в сообщении. Средства направят в 82 субъекта страны, общий объем федеральной поддержки составит около 125,5 млрд рублей субсидий и 22,7 млрд рублей межбюджетных трансфертов.

На стимулирование программ развития жилищного строительства выделят 27,3 млрд рублей, на формирование современной городской среды — 36,65 млрд рублей. На мероприятия по улучшению качества воды — более 42 млрд рублей. Средства федерального бюджета пойдут на индивидуальные программы социально-экономического развития субъектов России, на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и другие мероприятия.

«В этом году у нас будет еще более пристальное внимание к финансовой дисциплине, каждый бюджетный рубль должен принести социальную пользу региону в запланированный срок», — цитирует пресс-служба заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрия Гордеева.