Объем средств, которые будут направлены на покупку иностранной валюты в феврале, составляет 45,6 млрд рублей против 106,3 млрд в январе , говорится в сообщении ведомства.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2021 года в размере 47,1 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 1,5 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 45,6 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 февраля 2021 года по 4 марта 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,4 млрд рублей», — сообщает Минфин.