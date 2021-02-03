Минфин России на аукционе в среду, 3 февраля, по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года разместил бумаги на 9,724 млрд рублей при спросе 24,858 млрд. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

Выручка от размещения составила 9,165 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 94% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 6,87% годовых. Средневзвешенная цена составила 94,2508% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,84% годовых.