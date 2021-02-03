Минфин России на аукционе в среду, 3 февраля, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года. Размещенный объем выпуска составил 10,113 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 26,272 млрд рублей.

Цена отсечения составила 100,21% от номинала, средневзвешенная цена — 100,313% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения — 2,49% годовых.