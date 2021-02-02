Крупный бизнес не поддержал обновленную версию законопроекта о банкротстве юрлиц, который Минэкономразвития внесло в Кабмин в конце января, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в министерство. Бизнес предупредил, что документ нарушает баланс интересов должников и кредиторов и может спровоцировать рост злоупотреблений.

Как ранее сообщал замминистра экономического развития Илья Торосов, ключевое в новом законопроекте Минэкономразвития — это отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. Их предлагается заменить двумя процессами: реабилитационным и ликвидационным.Также планируется реформа института арбитражных управляющих (АУ) — они будут назначаться на основе балльной оценки или случайного выбора компьютера. Также, министерство предложило создать регистр таких специалистов, усилить ответственность саморегулируемых организаций (СРО) и т. д.

Из письма главы РСПП следует, что предприниматели не могут поддержать такую редакцию документа, так как законопроект по-прежнему содержит большое количество новелл, которые в целом снизят эффективность процедур, применяемых в деле о банкротстве. Замечания РСПП связаны с нововведениями, которые касаются СРО и арбитражных управляющих — снижение минимального числа членов саморегулируемых организаций фактически превратит этот институт в управляющие компании, которые будут действовать исключительно в интересах своих участников. Нижнюю планку по количеству членов следует, наоборот, поднять, уверены в РСПП. Также исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, в случае если арбитражный управляющий нанес бизнесу вред, приведет к быстрому исчерпанию ресурсов фондов и не даст многим добросовестным предпринимателям возможности получить возмещение. Восстановить справедливость поможет ограничение максимального размера компенсации по одному случаю причинения убытков в 20% объема фонда СРО, говорится в заключении.

В РСПП раскритиковали порядок выбора арбитражного управляющего с помощью баллов. По мнению союза, они присваиваются на основе формальных показателей и не характеризуют добросовестность и компетентность специалистов. Одновременно такой подход лишает специалистов стимулов повышать профессиональный уровень и деловую репутацию. Не оценили в союзе и систему случайного выбора арбитражного управляющего: она неминуемо снизит качество проведения процедур банкротства, уверены там. В законопроекте следует сохранить возможность кредиторов выбирать кандидатуру арбитражного управляющего или СРО с учетом специфики деятельности должника, уверены в РСПП. Критике крупного бизнеса подвергся также факт, что законопроект предусматривает возможность выполнения функций АУ организациями, созданными рядом госкорпораций, а также «иными юридическими лицами», определенными правительством. При этом к указанным организациям не устанавливается минимальных требований, таких как профессиональная подготовка руководителей, страхование ответственности, членство в СРО, говорится в заключении РСПП.

В Минэкономразвития заявили, что в рамках доработки законопроекта искали компромисс с РСПП на площадке правительства и ведомства, причем им удалось продвинуться в этом направлении. Там также сообщили, что ожидают отправки законопроекта в государственное правовое управление президента.