Правительственная комиссия по законопроектной деятельности работает над инициативой о продаже арестованного имущества должников исключительно на электронных аукционах, указали РАПСИ в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

«Не всегда арест имущества означает немедленную продажу с торгов. Сначала неплательщику дают определенное время, чтобы он погасил задолженность. В случае расплаты ему вернут арестованное имущество. Если же долг не будет закрыт, имущество передается на принудительную реализацию», — пояснил председатель правления АЮР Владимир Груздев.

По его словам, ФССП за 11 месяцев 2020 года арестовала имущество на сумму более 180 млрд рублей, а на реализацию отправилось имущество ценой в 108 млрд.

Он отметил, что за 11 месяцев прошлого года из переданного на реализацию было продано имущества на сумму только 14,7 млрд рублей.

«Подготовленный законопроект предусматривает переход на электронную форму торгов при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников. Имущество будет реализовываться через единые электронные площадки, отобранные правительством России», — сказал Груздев. Также он указал на прозрачность электронной процедуры.