Число самозанятых в РФ может в среднем достигать 7,2 млн человек, или 10% экономически активного населения, в то время как на учет в качестве самозанятых в ФНС на конец 2020 года встали 1,5 млн человек, пишет «Коммерсант» . Это следует из исследования Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики «Рынок услуг самозанятых граждан». Росстат оценивает долю самозанятых в 4,9% от экономически активного населения (3,5 млн человек), ОЭСР — в 6,7% (4,8 млн), Всемирный банк — в 4–10% (2,7–7,5 млн), РАНХиГС — в 22,4% (16–17 млн). По оценке авторов, эта доля еще выше — 11% (8 млн человек). Разброс между официальной численностью и оценками эксперты объясняют недавним распространением налогового режима на всю страну.

Эксперты указывают, что для обеления рынка необходима интеграция информационной системы «Мой налог» с цифровыми платформами (ЦП) по поиску частных специалистов, где сконцентрирована большая доля самозанятых. При этом предполагается введение трансакционного налогообложения, что позволит операторам ЦП исчислять, удерживать и перечислять налоги непосредственно при расчетах. Также авторы исследования указывают на необходимость расширения стимулов для самозанятых — распространения на них имущественных или социальных вычетов по аналогии с налогоплательщиками НДФЛ.

По мнению экспертов, расширить круг самозанятых может и донастройка регулирования, что потребует корректировки лицензионных требований. Как только государство совместно с многочисленными цифровыми платформами услуг частных специалистов сделают самозанятость привлекательной, граждане будут готовы легально вести свою деятельность, считает начальник отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина.

В ФНС пояснили, что предлагаемые экспертами меры уже внедряются — так, служба разработала открытый API (интерфейс для интеграции всех функций приложения «Мой налог» в привычные для самозанятых программные продукты и платформы). В настоящее время создается множество стартапов специально для самозанятых. Также они могут присоединиться в качестве страхователей и к уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование по аналогии с ИП, добавили в ФНС.