Тенденция роста потребительских цен может переломиться в ближайшие месяцы, поскольку эффект ослабления рубля постепенно себя исчерпает, заявила ТАСС руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина.

«Исходя из недельной статистики Росстата по динамике цен, по итогам января можно ожидать ускорения инфляции до 5,3% в годовом выражении (после 4,9% в декабре 2020 года). Тем не менее уже в ближайшие месяцы тенденция роста потребительских цен может переломиться. Во-первых, эффект ослабления курса рубля постепенно исчерпает себя. Во-вторых, пойдет на спад эффект низкой базы прошлого года, связанный с локдауном и резким падением деловой активности», — отметила Сафина.



По данным Росстата, инфляция в России за период с 26 января по 1 февраля 2021 года замедлилась до нулевого уровня после роста на 0,2% неделей ранее.