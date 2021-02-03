Количество киберпреступлений в РФ за последние пять лет выросло в 11 раз. Такие данные Генпрокуратуры приводит ТАСС.

«За последние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес их в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%. Большинство киберпреступлений совершается с использованием сети Интернет или при помощи средств мобильной связи», — указано в сборнике о состоянии преступности в России.

По данным ведомства, в прошлом году на преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, по-прежнему приходилось одно из четырех регистрируемых преступлений. Всего в 2020 году их было более 510,4 тыс.

На кибермошенничества пришлось около 70% всех хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. В прошлом году было выявлено более 237 тыс. таких деяний, что на 73,4% больше, чем годом ранее. При совершении 25,8 тыс. подобных мошенничеств использовались электронные средства платежа. При этом рост числа таких преступлений зафиксирован в большинстве регионов страны, наибольшее их количество выявлено в Саратовской, Омской областях и Пермском крае.



Кроме того, в 2020 году значительно выросло число краж с банковских счетов или электронных кошельков. Если в 2019 году их было почти 94 тыс., то в прошлом году — более 169,5 тыс.