Рекомендации направлены на защиту потребителей путем повышения их осведомленности о том, как используется информация о конкретной операции, о тарифах, комиссиях и как можно оспорить операцию.
ЦБ разработал методические рекомендации по повышению качества оказания платежных услуг операторами электронных денежных средств (ОЭДС), пишет «Коммерсант». Согласно документу, такие участники платежного рынка должны предоставлять клиентам до заключения договора памятку, где подробно описаны правила и положения предоставления услуг, с которыми подписавший договор клиент должен согласиться. Проект предлагает, что при любых изменениях условий обслуживания ОЭДС должен предупреждать клиента не позднее чем за 15 дней до даты их вступления в силу.
По мнению экспертов, повышение информированности граждан об условиях обслуживания и параметрах электронных кошельков повысит доверие к этому инструменту. Также смысл рекомендаций — больше прозрачности для пользователей электронных кошельков. Они направлены на защиту потребителей путем повышения их осведомленности о том, как используется информация о конкретной операции, о тарифах, комиссиях и как можно оспорить операцию, пояснили эксперты.
Как указано в комментарии Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) к проекту, документ ЦБ предусматривает включение в такую памятку очень широкого перечня сведений. Ассоциация предлагает рассмотреть возможность включения в памятку только самой существенной информации — в том числе, возможно, в графической форме, а объем памятки не должен превышать аналога листа А4. Также члены АЭД увидели потенциальные сложности в исполнении рекомендации сообщать клиентам об изменениях за 15 дней до даты вступления их в силу. Иногда такие изменения происходят по не зависящим от ОЭДС причинам, информирование о каждом таком факте, вероятно, будет избыточно и вызовет негативную реакцию у клиентов, считают там.
Глава ГК «Элекснет» Игорь Антонов обратил внимание на то, что в документе ЦБ даны четкие рекомендации по обеспечению ввода проверочной информации для незрячих клиентов (в виде аудио- и видеоинформации), то есть подтверждение операции биометрией. Он предполагает, что это положение может вызвать вопросы у участников рынка, так как ранее такого требования не было. Не до конца очевидны возможности его реализации в отдельных каналах продаж, уточнил эксперт.
Нет комментариев