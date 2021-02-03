Например, у тех, кто реструктурировал необеспеченный потребительский кредит, имеется четыре кредита или займа, а у людей, которые не обращались за реструктуризацией, их было всего два, отметили в Центробанке.
Граждане, обратившиеся в пандемию за реструктуризацией кредитов, в среднем имеют больше кредитов и займов, чем прочие заемщики. На это обратила внимание начальник управления анализа рисков некредитных финансовых организаций, институтов развития и разработки мер департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Кристина Алешина, прокомментировавшая выпущенный регулятором «Анализ динамики долговой нагрузки населения России во II—III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй».
«Граждане, обратившиеся за реструктуризацией кредитов, в среднем имеют больше кредитов и займов, чем прочие заемщики. Например, у тех, кто реструктурировал необеспеченный потребительский кредит, имеется четыре кредита или займа, а у людей, которые не обращались за реструктуризацией, их было всего два», — рассказала она. «Этот факт подтверждает важность нашей политики по ограничению долговой нагрузки заемщиков», — подчеркнула Алешина.
«Основной спрос на реструктуризацию наблюдался со стороны закредитованных заемщиков, — отмечается в самом докладе ЦБ. — В ипотечном сегменте кредитования на граждан, обратившихся за реструктуризацией, приходится 2,3 кредита/займа (на прочих ипотечных заемщиков — 1,6 кредита/займа), в сегменте необеспеченного потребительского кредитования — 3,7 кредита/займа (на прочих заемщиков в сегменте — 2,1 кредита/займа).
В обзоре указано, что на момент обращения заемщиков за кредитными каникулами качество обслуживания долга только начинало ухудшаться, доля просроченной задолженности была небольшой (0,1% по ипотечным кредитам, 0,2% по необеспеченным потребительским кредитам), но имелась у значительной доли реструктурированных кредитов (6,4% ипотечных кредитов, 9,6% необеспеченных потребительских кредитов). В отношении кредитов, вышедших из реструктуризации в соответствии с федеральным законом от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ с 1 июля по 1 октября 2020 года, у 85,6% в ипотеке и 72,1% в необеспеченном кредитовании не наблюдалось увеличения просроченной задолженности. Это может свидетельствовать о восстановлении финансового положения существенной части заемщиков, заключают в ЦБ.
Там констатируют, что в начале пандемии на рынке розничного кредитования наблюдался спад активности, но он оказался временным.
«Введенные во II квартале 2020 года временные ограничения в связи с началом пандемии привели к отрицательной динамике рынка розничного кредитования, затронув в первую очередь необеспеченное потребительское кредитование и рынок займов МФО. Именно в этих сегментах общее количество заемщиков сократилось на 0,8 млн и 0,2 млн человек соответственно. Уже в III квартале 2020 года розничный сегмент кредитования во многом восстановился и общее количество заемщиков, имеющих задолженность по кредиту (займу), достигло 41,9 млн человек, что практически соответствует значениям до начала пандемии», — говорится в обзоре.
В Центробанке также зафиксировали во II—III кварталах 2020 года временный перелом тренда по постепенному увеличению среднего количества кредитов (займов), приходящихся на одного заемщика. Так, если с 2018 года по 1 апреля 2020-го среднее количество кредитов и займов у банковского заемщика выросло с 1,69 до 1,91 единицы, то в следующем квартале показатель впервые снизился — на 0,02, до 1,89 кредита (займа). Среди заемщиков микрофинансовых организаций наблюдалась схожая картина: за период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года среднее количество кредитов и займов, приходящихся на одного заемщика, увеличилось с 2,59 до 2,99 единицы, а во II и III кварталах 2020 года снизилось до 2,96 и 2,95 единицы соответственно.
При этом качество обслуживания долга новыми заемщиками, не имевшими задолженности на момент обращения за кредитом или займом, остается устойчивым и даже несколько улучшилось с начала пандемии. «Ужесточение кредиторами стандартов кредитования во II квартале 2020 года, а также рост социальных выплат могли быть основными причинами повышения качества обслуживания долга новыми заемщиками во II—III кварталах», — рассуждают в Центробанке.
Однако отмечается сохранение устойчивой разницы в платежной дисциплине между заемщиками МФО и банков: из заемщиков МФО, появившихся во II квартале 2020 года, 39% закончили III квартал с просроченной задолженностью, тогда как аналогичный показатель для заемщиков МФО и банковских организаций (одновременно) составил 15%, а для банковских заемщиков — только 2%.
Еще одна отмечаемая Центробанком тенденция — в условиях снижения ставок по ипотечным кредитам, в том числе благодаря действию государственных льготных программ, в III квартале среди заемщиков, получивших ипотечный кредит, доля людей, для которых ипотека стала первым кредитом в жизни, несколько возросла: с 22,8% до 24,2%.
«Каждый четвертый ипотечный заемщик, получивший кредит в третьем квартале прошлого года, не имел кредитной истории, — констатирует Кристина Алешина. — Первый кредитный опыт стал возможен благодаря снижению ставок по ипотечным кредитам. Это привело и к увеличению доли рефинансированных ипотечных кредитов в выдачах до 13% и позволило людям уменьшить свою долговую нагрузку».
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