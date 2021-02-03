Граждане, обратившиеся в пандемию за реструктуризацией кредитов, в среднем имеют больше кредитов и займов, чем прочие заемщики. На это обратила внимание начальник управления анализа рисков некредитных финансовых организаций, институтов развития и разработки мер департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Кристина Алешина, прокомментировавшая выпущенный регулятором «Анализ динамики долговой нагрузки населения России во II—III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй» .

«Граждане, обратившиеся за реструктуризацией кредитов, в среднем имеют больше кредитов и займов, чем прочие заемщики. Например, у тех, кто реструктурировал необеспеченный потребительский кредит , имеется четыре кредита или займа, а у людей, которые не обращались за реструктуризацией, их было всего два», — рассказала она. «Этот факт подтверждает важность нашей политики по ограничению долговой нагрузки заемщиков», — подчеркнула Алешина.

«Основной спрос на реструктуризацию наблюдался со стороны закредитованных заемщиков, — отмечается в самом докладе ЦБ. — В ипотечном сегменте кредитования на граждан, обратившихся за реструктуризацией, приходится 2,3 кредита/займа (на прочих ипотечных заемщиков — 1,6 кредита/займа), в сегменте необеспеченного потребительского кредитования — 3,7 кредита/займа (на прочих заемщиков в сегменте — 2,1 кредита/займа).

В обзоре указано, что на момент обращения заемщиков за кредитными каникулами качество обслуживания долга только начинало ухудшаться, доля просроченной задолженности была небольшой (0,1% по ипотечным кредитам, 0,2% по необеспеченным потребительским кредитам), но имелась у значительной доли реструктурированных кредитов (6,4% ипотечных кредитов, 9,6% необеспеченных потребительских кредитов). В отношении кредитов, вышедших из реструктуризации в соответствии с федеральным законом от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ с 1 июля по 1 октября 2020 года, у 85,6% в ипотеке и 72,1% в необеспеченном кредитовании не наблюдалось увеличения просроченной задолженности. Это может свидетельствовать о восстановлении финансового положения существенной части заемщиков, заключают в ЦБ.

Там констатируют, что в начале пандемии на рынке розничного кредитования наблюдался спад активности, но он оказался временным.

«Введенные во II квартале 2020 года временные ограничения в связи с началом пандемии привели к отрицательной динамике рынка розничного кредитования, затронув в первую очередь необеспеченное потребительское кредитование и рынок займов МФО. Именно в этих сегментах общее количество заемщиков сократилось на 0,8 млн и 0,2 млн человек соответственно. Уже в III квартале 2020 года розничный сегмент кредитования во многом восстановился и общее количество заемщиков, имеющих задолженность по кредиту (займу), достигло 41,9 млн человек, что практически соответствует значениям до начала пандемии», — говорится в обзоре.

В Центробанке также зафиксировали во II—III кварталах 2020 года временный перелом тренда по постепенному увеличению среднего количества кредитов (займов), приходящихся на одного заемщика. Так, если с 2018 года по 1 апреля 2020-го среднее количество кредитов и займов у банковского заемщика выросло с 1,69 до 1,91 единицы, то в следующем квартале показатель впервые снизился — на 0,02, до 1,89 кредита (займа). Среди заемщиков микрофинансовых организаций наблюдалась схожая картина: за период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года среднее количество кредитов и займов, приходящихся на одного заемщика, увеличилось с 2,59 до 2,99 единицы, а во II и III кварталах 2020 года снизилось до 2,96 и 2,95 единицы соответственно.

При этом качество обслуживания долга новыми заемщиками, не имевшими задолженности на момент обращения за кредитом или займом, остается устойчивым и даже несколько улучшилось с начала пандемии. «Ужесточение кредиторами стандартов кредитования во II квартале 2020 года, а также рост социальных выплат могли быть основными причинами повышения качества обслуживания долга новыми заемщиками во II—III кварталах», — рассуждают в Центробанке.

Однако отмечается сохранение устойчивой разницы в платежной дисциплине между заемщиками МФО и банков: из заемщиков МФО, появившихся во II квартале 2020 года, 39% закончили III квартал с просроченной задолженностью, тогда как аналогичный показатель для заемщиков МФО и банковских организаций (одновременно) составил 15%, а для банковских заемщиков — только 2%.

Еще одна отмечаемая Центробанком тенденция — в условиях снижения ставок по ипотечным кредитам, в том числе благодаря действию государственных льготных программ, в III квартале среди заемщиков, получивших ипотечный кредит, доля людей, для которых ипотека стала первым кредитом в жизни, несколько возросла: с 22,8% до 24,2%.



«Каждый четвертый ипотечный заемщик, получивший кредит в третьем квартале прошлого года, не имел кредитной истории, — констатирует Кристина Алешина. — Первый кредитный опыт стал возможен благодаря снижению ставок по ипотечным кредитам. Это привело и к увеличению доли рефинансированных ипотечных кредитов в выдачах до 13% и позволило людям уменьшить свою долговую нагрузку».