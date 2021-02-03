Банк России рассматривает право количественного ограничения выдач некоторых видов кредитов как стратегический инструмент, который позволит ему более оперативно реагировать на избыточные темпы роста кредитования, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. При этом она добавила, что для банков такая мера будет актуальна, поскольку не ведет к увеличению требований к их капиталу.

Регулятор в январе сообщил, что в ближайшие два года проработает вопрос о количественном ограничении выдач банками необеспеченных потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Впервые о намерении законодательно закрепить за собой полномочия по установлению ограничений на выдачу банками отдельных видов кредитов регулятор заявил в 2019 году.

«Речь в дорожной карте идет об инструменте количественных ограничений для предотвращения пузырей в розничном кредитовании. Это не запрет кредитования, не административное ограничение темпов роста, а регулирование доли рискованных кредитов в общем объеме кредитов определенного вида. Мы рассматриваем этот инструмент как стратегическое направление работы, не для того, чтобы использовать его уже сейчас. Для купирования будущих рисков желательно иметь полный набор мер», — пояснила Данилова.

Глава департамента регулятора подчеркнула, что данный инструмент по-прежнему актуален и ЦБ продолжает активные дискуссии с Минфином, Минэкономразвития и участниками рынка. Кроме того, этот инструмент будет актуален как для ЦБ, который сможет более оперативно реагировать на избыточные темпы роста рискованного кредитования, так и для самих кредитных организаций.

«Этот инструмент имеет ряд преимуществ по сравнению с действующими мерами: надбавки к коэффициентам риска увеличивают требования к капиталу и даже могут заставить банки резко снижать кредитование, если они уже находятся на границе минимальной достаточности капитала. В текущей ситуации, когда банкам предстоит формирование резервов по «пандемическим» кредитам и они могут столкнуться с сокращением норматива достаточности капитала, им мог бы быть интересен инструмент количественных ограничений, потому что он не увеличивает требования к капиталу, а непосредственно влияет на рискованные виды кредитования», — считает она.

При этом Данилова подчеркнула, что ЦБ не намерен отказываться от имеющегося инструментария, потому что у буферов есть свои плюсы, которые пандемия наглядно продемонстрировала: у банков был накоплен запас прочности на случай кризисной ситуации. «Но в ситуации избыточного роста кредитования, с которой мы столкнулись в 2019 году, наверное, количественные ограничения помогли бы быстрее купировать проблему», — заключила глава департамента Банка России.