Инфляционные ожидания россиян, значительно возросшие в прошлом году, в январе 2021-го заметно снизились, но остались на повышенном уровне. Об этом говорится в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Согласно опросу ООО «инФОМ», респонденты оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев в 10,5% (декабрьская оценка составляла 11,5%). При этом январская оценка населением инфляции за предыдущие 12 месяцев (медиана) составила 12,8% против декабрьских 12%, свидетельствуют данные «инФОМ».

«Повышение оценок наблюдаемой инфляции в январе, как и ранее, было связано с ускорением роста цен на отдельные часто покупаемые населением продовольственные товары. Так, респонденты еще чаще, чем в декабре, говорили об удорожании яиц и подсолнечного масла», — отмечают в Центробанке.

В обзоре также указано, что инфляционные ожидания населения на три года вперед в январе снизились. Доля респондентов, считающих, что инфляция будет заметно выше 4%, по сравнению с декабрем уменьшилась на 5 процентных пунктов — до 47%.

Оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий практически не изменились и сохранились вблизи высоких уровней марта — апреля 2020 года. Средний ожидаемый темп роста цен в ближайшие три месяца составил 3,9% (в годовом выражении). Прогнозы по инфляции от профессиональных аналитиков на 2021 и 2022 годы также остались почти без изменений (вблизи 4%).

В то же время вмененная инфляция, заложенная в цены ОФЗ-ИН, в январе выросла, ее значения на ближайшие три года достигли 3%, на более дальние сроки — находились вблизи 4%, указано в обзоре.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году составит 3,5—4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

«Проинфляционные риски создают динамика внутренних цен на отдельные продовольственные товары под влиянием факторов со стороны предложения и конъюнктуры мировых рынков, неравномерное восстановление спроса в разрезе отдельных секторов экономики, а также рост издержек в результате действия других факторов. Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с более медленным, чем предполагается, восстановлением экономики и доходов населения», — отмечается в комментарии ЦБ.



В числе прочего там сообщается, что в январе индекс потребительских настроений продолжил повышаться и вернулся к уровню сентября 2020 года. Повысились и индекс ожиданий, и индекс текущего состояния. В результате снижения инфляционных ожиданий и некоторого улучшения текущего материального положения в январе увеличилась склонность домохозяйств к сберегательному поведению. Так, до 37% (плюс 4 п. п. к декабрю, плюс 3 п. п. к среднему значению за 2020 год) увеличилась доля тех, кто имел сбережения.