Спад в российской экономике на фоне пандемии коронавируса в 2020 году оказался меньше, чем во многих других странах, в том числе из-за отказа властей вводить локдаун во второй половине года, пишет РБК , ссылаясь на Bloomberg. Согласно оценке Росстата, экономика России по итогам года сократилась на 3,1% в годовом выражении — это максимум с 2009 года. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали более серьезного падения — на 3,7%. Минэкономразвития прогнозировало, что ВВП сократится на 3,9%.

Как отмечает агентство, больше всего российская экономика пострадала в первом полугодии прошлого года, когда власти ввели жесткие ограничения из-за коронавируса, а спрос на нефть резко упал. Позже меры были смягчены, несмотря на рост числа зараженных. Ожидается, что сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. По итогам текущего года ВВП России может вырасти на 3%.

По словам аналитика инвестиционной компании Sova Capital Артема Заигрина, на рост экономики могут оказать существенное влияние темпы вакцинации от коронавируса. Новая волна COVID-19 приведет к ухудшению ситуации, если не будет достигнут коллективный иммунитет, считает эксперт.