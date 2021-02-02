Профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать ряд сделок с конфликтом интересов, которые могут нанести ущерб клиентам. Речь идет, например, о сделках с имуществом клиента, если они совершаются не на наилучших доступных условиях, а также о собственных операциях профучастника с использованием информации о клиентских сделках. Проект указания Банка России, которое вводит требования по предотвращению реализации конфликта интересов, опубликован для обсуждения с рынком. Его принятие позволит повысить защиту прав и интересов инвесторов.

В проекте определены случаи, когда профучастник может не исключать конфликт интересов полностью. Например, если договор с клиентом содержит подробную информацию о конфликте интересов или если профучастник действует так же, как в условиях его отсутствия.

Но тогда компания должна принять меры, чтобы снизить вероятность причинения ущерба клиенту: раскрыть инвестору информацию о конфликте интересов (если она не была раскрыта) и обеспечить «китайские стены» между теми подразделениями, которые совершают сделки в интересах клиента и сделки за счет самого профучастника, — так, чтобы они не могли получать информацию о сделках друг друга.



Аналогичные требования уже существуют для субъектов коллективных инвестиций — управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, спецдепозитариев.

Предложения и замечания к проекту указания принимаются до 16 февраля 2021 года включительно.