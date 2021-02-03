Агентство по страхованию вкладов планирует до 2025 года сократить время ликвидационных процедур банков до трех лет. Об этом говорится в стратегии развития АСВ до 2025 года, опубликованной в среду на сайте агентства.

В 2016—2020 годах средний срок ликвидационных процедур составлял 4,5 года.



«В 2021—2025 годах агентство планирует завершить ликвидационные процедуры в 380 финансовых организациях. Общий срок проведения основных этапов ликвидационных процедур в организациях, в отношении которых агентство будет назначено конкурсным управляющим в 2021—2025 годах, сократится до трех лет», — отмечается в сообщении.



Большую часть подготовительной работы и начало рассмотрения требований кредиторов будут осуществляться АСВ в период деятельности временной администрации по управлению финансовой организацией, указали в агентстве.

Кроме того, в рамках новой стратегии запланировано создание системы дистанционных страховых выплат. Сроки начала страховых выплат (независимо от канала предоставления) не будут превышать семь рабочих дней, а их основной объем агентство продолжит выплачивать в течение первой недели.

Агентство рассчитывает полностью погасить задолженность по кредиту Банка России в 2024 году. Стратегия предусматривает возврат к финансированию фонда обязательного страхования вкладов без привлечения заемных средств и определяет в качестве его основного источника регулярные взносы банков — участников системы страхования вкладов.

Стратегия развития АСВ на период до 2025 года утверждена решением совета директоров 22 декабря 2020 года. Документ учитывает результаты выполнения предыдущей стратегии а период до 2020 года и устанавливает приоритеты деятельности на следующие пять лет.

