Требования кредиторов к банкам, которые находятся в процессе ликвидации, пока удовлетворены только на 14% по состоянию на 1 октября 2020 года, пишет РБК . Об этом говорится в стратегии АСВ на будущие пять лет. Сейчас в процессе ликвидации у агентства находятся 416 банков с обязательствами перед кредиторами на 3,2 трлн рублей. Стоимость их активов по балансу — 4,47 трлн рублей, но реальная стоимость оценивается в 13%, сказано в стратегии. Эти банки также отличаются большой долей «технических» активов, которые не имеют реальной стоимости и использовались в схемах по выводу активов, для транзита средств и обхода регулирования, — около 60%.

Что касается кредиторов уже ликвидированных банков, то они получили выплаты, покрывшие 47,2% от их требований, говорится в стратегии. Балансовая стоимость активов этих банков гораздо меньше, чем тех, с которыми АСВ продолжает работать, — она составляет 386 млрд рублей. Требования кредиторов по ним достигали 225 млрд рублей. До конца 2025 года АСВ рассчитывает пройти основные этапы ликвидации не менее 380 банков. Повысить уровень удовлетворения требований их кредиторов агентство хочет за счет сокращения расходов.

Агентство поэтапно откажется от привлечения специализированных организаций в пользу штатных юристов. Ожидаемый экономический эффект от этой меры]по итогам 2021 года оценивается на уровне 16–17% снижения в целом всех расходов ликвидируемых организаций, прогнозируют в АСВ. Отдельно в стратегии описываются планы агентства по ускорению продажи активов банков. АСВ рассчитывает в 2021 году проводить инвентаризацию имущества банков уже на этапе введения временной администрации, что позволит выставлять на продажу 50–60% имущества банков в течение полутора месяцев после начала ликвидации кредитной организации. Также АСВ планирует разрабатывать индивидуальные стратегии возврата выведенных из банков активов в сложных кейсах, быстрее обращаться в суды и силовые структуры.

В АСВ готовы расширить практику привлечения сторонних компаний к поиску и взысканию активов беглых банкиров уже в 2021 году, сказано в стратегии. Агентство обещает отказаться от заведомо бесперспективных, но дорогостоящих мероприятий по взысканию «технических активов». Также там рассчитывают и на законодательные изменения: создание механизма снятия «корпоративной вуали»; наделение ЦБ правом обращаться в суд с заявлением о наложении предварительных обеспечительных мер на имущество; наделение АСВ публичной функцией по организации возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений на территории России.

По мнению экспертов, переход на штатных юристов не обязательно будет эффективным — АСВ будет нужен большой штат и они не должны быть хуже внешних консультантов. Расширение практики привлечения инвесторов к поиску активов ограничивается привлекательностью активов, также повышенное вознаграждение для инвестора «может вызвать вопросы у кредиторов». Привлечение бенефициаров к ответственности на практике к быстрому и полному возврату средств не приводит, а с учетом срока рассмотрения дел у недобросовестных бенефициаров достаточно времени, чтобы затруднить поиск и возврат активов, считают эксперты.