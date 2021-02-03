Программу льготной ипотеки под 6,5% нужно продлевать только в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью, другие субъекты могут развивать жилищный рынок своими силами, при желании запуская даже более льготные программы, прокомментировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков слова главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой.

Ранее она заявила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%, в том числе потому, что наблюдаемый в стране большой инвестиционный спрос на жилье приводит к потере программой социальной направленности. Данилова предложила оставить льготную ипотеку в тех регионах, где ситуация на рынке жилья сложная.

«Я согласен с ЦБ, что надо в низкообеспеченных ... регионах программу продлевать за счет федеральных ресурсов, а Москва и другие доноры имеют возможность за счет своих ресурсов, если они хотят, такую программу иметь, они могут даже более льготные программы запускать», — сказал Аксаков.

По его словам, высокие темпы роста цен на жилье и ипотечный бум наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в хорошо обеспеченных финансами региональных центрах. «Получается, что мы стимулируем переток населения из других регионов в Москву, в том числе увеличивая лимиты по площадям, на которые выделяется ипотечный кредит. На мой взгляд, это неправильно — мы должны стимулировать населенность страны в регионах», — заключил глава комитета Госдумы.