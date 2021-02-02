📰 Контроль над аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» стоимостью почти 100 млрд рублей, необходимым для борьбы с чрезвычайными ситуациями, может перейти от МЧС к Минцифры, которое согласилось взять на себя часть полномочий, пишет «Коммерсант» . Минцифры предложило проработать разделение сфер ответственности за проект с текущими исполнителями и провести аудит уже запущенных элементов аппаратно-программного комплекса и системы вызова экстренных служб 112 для их интеграции, следует из письма замглавы Минцифры Андрея Черненко премьеру Михаилу Мишустину. Отказ МЧС от многолетнего проекта может быть связан с разногласиями по его реализации внутри министерства. Решение о дальнейшей судьбе проекта примет правительство.

📰 Действия мировых центробанков после кризиса 2008 года не имеют аналогов в истории, как и раздутый в результате этого пузырь глобальных активов, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина. По его словам, в прошлом году данная ситуация лишь усугубилась из-за беспрецедентных мер денежно-кредитного и фискального стимулирования, направленных на борьбу с экономическими последствиями пандемии. Учитывая характер влияния политики глобальных центробанков на рынки как по продолжительности, так и по количественному показателю, высоки риски, что и спровоцированный этими дисбалансами кризис будет уникальным по масштабам и последствиям, считает эксперт. Для предотвращения неуправляемого роста инфляции центробанки будут вынуждены сворачивать монетарные стимулы и в целом ужесточать денежно-кредитную политику. Однако экономика может не успеть выйти на траекторию уверенного роста и, лишившись стимулов, способна быстро скатиться в рецессию.

📰 Начало 2021 года оказалось провальным для внутреннего долгового рынка — по итогам января объем размещений рублевых облигаций составил всего 12 млрд рублей (минимум за девять лет), пишет «Коммерсант» . По сравнению с прошлым годом результат оказался в 12 раз ниже. Также 14 размещений пришлось на инвестиционные облигации (11 выпусков СберБанка и четыре выпуска ВТБ) общим объемом 2,6 млрд рублей. На внешнем рынке объем размещений был выше прошлогоднего. По данным Cbonds, в январе компании провели три размещения более чем на 3 млрд долларов, тогда как год назад состоялись хотя и четыре размещения, но на сумму всего 1,6 млрд долларов. На резкое снижение активности эмитентов оказала влияние не только сезонность, но и рост опасений введения санкций, а также инфляционных рисков, что привело к заметному увеличению процентных ставок на рынке.



