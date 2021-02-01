ВТБ запустил уникальный на рынке онлайн-сервис «Умные сбережения», который позволяет подбирать портфель из сберегательных и инвестиционных продуктов в мобильном и интернет-банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиент выбирает стратегию, сумму и срок вложений, а сервис предлагает оптимальный портфель инструментов. В подборе участвуют вклады , накопительный счет , облигации ВТБ и ОФЗ-н. В процессе оформления клиенту в рамках одного сценария открываются все подобранные продукты», — говорится в релизе.

Чтобы воспользоваться сервисом клиенту нужно в разделе «Услуги» «ВТБ Онлайн» выбрать «Умные сбережения». «Новый сервис поможет наиболее выгодно вложить деньги, исходя из целей клиента — получить максимальный доход, сделать первые накопления, накопить на пенсию, создать «подушку безопасности» или обеспечить защиту капитала», — сказано в сообщении.

Сервис рассчитает общую доходность портфеля и сумму потенциального дохода. Клиент может ознакомиться с составом портфеля и детальной информацией о каждом продукте. А при желании — подобрать другой портфель, изменив параметры выбора.

На текущий момент сервис доступен только клиентам с брокерскими счетами. Минимальная сумма вложений составляет 120 тыс. рублей.