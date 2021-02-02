Общественная приемная по вопросам молодежного предпринимательства заработала в Москве. Ее открыла во вторник столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.

«Мы объединяем уникальные компетенции и управленческий опыт, создаем безопасные условия и дополнительные возможности для реализации предпринимательских талантов молодежи. На базе общественной приемной молодежь Москвы получит практические инструменты для запуска, развития и правовой защиты своего бизнеса. Мы ставим перед собой цель формирования бизнес-культуры, развития у молодежи предпринимательской ментальности, духа и правовых компетенций», — сказала на открытии приемной Минеева.

Общественная приемная открыта на площадке Роспатента при участии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Особое внимание будет уделено вопросам грамотности молодых предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности. Приемная также станет проектным офисом — главным рабочим пространством Молодежной школы уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Общественные приемные — это экспертно-аналитические консультационные центры, работающие на общественных началах, где представители бизнес-сообщества могут получить юридическую поддержку, а также повысить правовую грамотность. Включая открытую во вторник, в столице функционируют 19 общественных приемных при бизнес-омбудсмене Москвы.