Прогноз Центрального банка РФ относительно того, что только небольшая доля реструктурированных кредитов перейдет в категорию проблемных, позитивен для кредитоспособности российских банков. Об этом говорится в комментарии, подготовленном вице-президентом — старшим кредитным экспертом рейтингового агентства Moody's Ольги Ульяновой.

Напомним, в обзоре регулятора, представленном 28 января, отмечалось, что, по оценке банков, по 20—30% реструктурированных в 2020 году кредитов заемщики не смогут восстановить финансовое положение и кредитным организациям придется постепенно досоздавать резервы. С учетом уже созданных резервов по этим кредитам объем дорезервирования может составить до 2% кредитного портфеля.

Аналитики указывают, что в начале пандемии оценивали потенциальные кредитные потери банков в 2020—2021 годах из-за дополнительного объема проблемных ссуд в связи с коронавирусом примерно в 5,6% от ссудного портфеля российских банков. Однако ЦБ РФ позволил отложить классификацию ссуд, реструктурированных во время пандемии, в качестве проблемных и наращивание резервов по ним. Основываясь на данных ЦБ, Moody's оценивает кредитные потери российского банковского сектора в 2020 году в 2,4% валового объема ссуд.

По мнению экспертов, банковских прибылей будет достаточно для покрытия прогнозируемого Центробанком объема кредитных потерь. В целом чистая прибыль банков за 2020 год в размере 1,6 трлн рублей может абсорбировать кредитные потери, эквивалентные 3% среднего валового портфеля сектора, подсчитали аналитики.



Они также обращают внимание на то, что у банковского сектора РФ есть подушка капитала в дополнение к минимальным капитальным требованиям и запасам, предписанным «Базелем III», и эта подушка может дополнительно абсорбировать кредитные потери, эквивалентные примерно 5% среднего валового портфеля.