Власти России считают приоритетом комплексную поддержку нуждающихся граждан и не рассматривают как актуальные предложения по обеспечению продуктами, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Там уточнили, что министерство направило в правительство доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения по обеспечению продуктами здорового питания. Меры были разработаны в 2016 году и актуализированы в конце прошлого года.

«С учетом того, что в настоящее время в работе правительства при реализации мер поддержки нуждающихся граждан в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, направленные на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия (социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве), данная мера не является сейчас актуальной и не обсуждается в правительстве», — подчеркнули в министерстве.

При этом Минпромторг отмечает, что реализует программы поддержки потребительского спроса на отечественную продукцию в части отраслей промышленности, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении и станкостроении.

Ранее во вторник пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков заявил, что правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан.



Газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минпромторг внес в правительство РФ предложение о возможности предоставления продовольственной помощи нуждающимся. По информации издания, министерство предложило ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты. Как указывалось в материале, помощь от государства, по задумке Минпромторга, могли бы получить беременные и кормящие женщины, дети, а также люди, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Поддержкой для таких категорий граждан могли бы стать продукты здорового питания отечественного производства.