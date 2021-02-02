По итогам торгов 1 февраля акции китайской компании Clubhouse Media Group выросли на 59% — до 13,2 доллара за одну бумагу. Инвесторы могли спутать компанию с набирающей популярность закрытой соцсетью Clubhouse, в которой накануне выступил глава Tesla.



На максимумах котировки росли до 17,9 доллара, показывая рост в 115%. Очевидных информационных поводов или корпоративных новостей для столь мощного роста не было.

Издание Business Insider и газета Financial Times отмечают, что инвесторы могли в очередной раз перепутать похожие названия двух разных компаний, а поводом для интереса послужил Илон Маск.

Глава Tesla и SpaceX 1 февраля написал, что даст интервью пользователям социальной сети Clubhouse. Несмотря на сходство в названии, она не имеет отношения к Clubhouse Media Group, которая торгуется на внебиржевом американском рынке под тикером CMGR (социальная сеть Clubhouse на бирже не торгуется). Как отмечает Bloomberg, Clubhouse Media Group занимается здравоохранением. Она находится в Китае и в прошлом называлась Tongji Healthcare Group.

Clubhouse — социальная сеть, запущенная в 2019 году в Кремниевой долине. Основным форматом общения в сети является аудиочат в «комнатах», которые создают пользователи. Пользователи могут заходить в «комнаты», слушать выступающих и делиться собственным мнением. В одной из таких «комнат» Маск и отвечал на вопросы. Сейчас регистрация в Clubhouse делается только по приглашениям.