Ситибанк расширяет список валют, в которых клиенты могут открывать счета и совершать банковские операции.

Как сообщили в кредитной организации, к списку из десяти валют, доступных на ее платформе (в него входят российский рубль, доллар США, евро, британский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, южноафриканский рэнд, сингапурский, новозеландский и австралийский доллары), были добавлены канадский доллар, чешская, датская, норвежская, шведская кроны, польский злотый и гонконгский доллар.

По счетам во всех 17 валютах клиенты могут осуществлять стандартные банковские операции, включающие оплату покупок, переводы между собственными счетами, снятие наличных в банкомате (при доступности валюты в банкомате; если валюта снятия отличается от валюты счета, списание производится с конвертацией), переводы в иностранной валюте (за исключением переводов в гонконгских долларах, о возможности которых банк обещает сообщить отдельно) и другие операции. Открыть счет в любой из валют можно мгновенно в приложении Citi Mobile.



Сервис «Мультивалютный кошелек», доступный для держателей карт Mastercard и позволяющий автоматически переключаться между валютами, также распространяется на счета в новых валютах.