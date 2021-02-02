Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для iOS и Android. В частности, оптимизирован раздел «Акции», указано в сообщении кредитной организации.

«В последней версии мобильного приложения пользователи смогут оценить новый блок с подборками персональных предложений. Здесь посетителей ждут рекомендации персонализированных привилегий и выбор отдельных тематических акций специально для каждого клиента. И для удобства пользователей добавлена важная функция «активировать все», с помощью которой можно сразу зарегистрироваться во всех акциях в конкретной подборке или категории», — рассказали в «Русском Стандарте».

Также в разделе «Акции» улучшен фильтр, чтобы можно было просматривать отдельно предложения по бесплатным беспроцентным рассрочкам для кредитных карт , изучать только акции со скидками для всех карт банка либо узнавать информацию по начислению повышенного кешбэка у партнеров. Также в последней версии RSB Mobile добавлена категория «Новинки». Здесь отображаются все появившиеся за последние семь дней акции, в которых клиент еще не зарегистрировался.

Кроме того, географическая карта в мобильном банке теперь содержит еще больше подсказок: на ней отмечены все акции в радиусе 100 км — скидки, рассрочки, повышенный кешбэк.

В релизе «Русского Стандарта» подчеркивается, что «благодаря обратной связи от активных пользователей, полученной через чат и другие дистанционные каналы обслуживания, банк традиционно внес визуальные и технические улучшения в работу мобильного приложения».



Новая версия приложения RSB Mobile банка «Русский Стандарт» доступна для скачивания в App Store и Google Play.