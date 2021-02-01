Московская и Санкт-Петербургская биржи планируют с 1 марта удлинить торги на валютном и срочном рынках на три часа, запуская утреннюю сессию с 7:00, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали два источника на фондовом рынке и управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. По его словам, в результате восточные регионы России смогут торговать в более комфортное для них время. Это также будет удобно инвесторам из Азии (Гонконга, Сингапура, Индии).

Как пояснил президент ассоциации НП РТС (основной акционер Санкт-Петербургской биржи) Роман Горюнов, утренние торги призваны удовлетворить потребности инвесторов во множестве часовых поясов России и сопредельных странах. Также, по его словам, они позволят инвесторам эффективнее отрабатывать новости и корпоративные события, связанные с рынками и эмитентами Азиатского региона.

Однако брокеры не ожидают большого оборота на утренних сессиях бирж. По оценке директора департамента инвестиционных продуктов и сервисов «Открытие Брокер» Александра Дуброва, в лучшем случае через полгода-год они дойдут до 2–3% от объемов дневной сессии. Также рынок во время утренних торгов может быть довольно «тонким», что несет дополнительные риски для неподготовленного инвестора.

Руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов считает, что утренняя сессия может привлечь розничных инвесторов из восточных регионов. Но, по его мнению, Московская биржа больше рассчитывает на институциональных клиентов из Азии, которым утренние торги дадут возможность хеджировать риски в удобное время.