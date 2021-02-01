Российское правительство поддержало проект закона об упрощении идентификации клиентов для кредитно-финансовых организаций, банков, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщили в Минэкономразвития.

Как пояснил министр экономического развития Максим Решетников, документ предполагает расширение источников упрощенной идентификации. В перечень документов для такой идентификации граждан предлагается добавить водительское удостоверение.

«Права — отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой», — отметил Решетников.

По словам главы МЭР, упрощенная идентификация применяется, в частности, при отправлении почтовых переводов, обмене валюты и в ряде других ситуаций.

Как сообщалось в январе текущего года, в Москве в IV квартале 2021 года появятся электронные паспорта в виде пластиковой карты. Тогда замглавы МВД Александр Горовой отмечал, что сначала реализацией этого проекта будет заниматься Министерство внутренних дел, позднее — МФЦ.