Несмотря на объективную необходимость слияния, пенсионные организации не могут договориться, кто станет во главе объединенной саморегулируемой организации (СРО), пишет «Коммерсант» . Фонд «УГМК-Перспектива» переходит из Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) в Ассоциацию НПФ (АНПФ). В результате общее количество членов АНПФ выросло до 17 НПФ (40% рынка), а в НАПФ остались 26 фондов.

Последний раз НПФ меняли СРО во второй половине прошлого года, когда в АНПФ из НАПФ перешли два из них — «Федерация» и «Эволюция»,— входящие в группу «Регион»-«Россиум». В конце прошлого года эта группа приобрела и фонд «УГМК-Перспектива». Таким образом, шесть членов АНПФ входят в группу «Регион»-«Россиум», и в следующем году, по данным источников, планируется объединение как минимум пяти из них на базе НПФ «Эволюция». Если статус-кво между ассоциациями сохранится, то доля АНПФ опустится до 33%, а НАПФ вырастет до 67% соответственно. Тем самым менее чем на четыре десятка фондов останутся две СРО.

В то же время на рынке происходит стремительная консолидация. Два года назад возникла идея объединения двух СРО, которую лоббировала АНПФ, но остался нерешенным вопрос, кто из руководителей ассоциаций станет во главе единой организации. По словам президента АНПФ Сергея Белякова, по сути, основная повестка у ассоциаций одна, осталось выработать формат слияния, который бы оказался комфортным для участников рынка.

Учитывая темпы консолидации, в том или ином виде объединение совершится, считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Но если анонсированная ЦБ реформа лицензирования финансовых организаций все-таки будет запущена, то это потребует кардинального пересмотра ландшафта СРО, в том числе изменение роли ассоциаций или появление в рамках единых лицензий разнонаправленных интересов, которые должны будут отстаивать различные СРО, отмечает он.