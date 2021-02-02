Мещанский суд Москвы начал рассмотрение по существу дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который во вступительной части процесса отверг обвинение, передает корреспондент ТАСС.

Он заявил, что не совершал никаких противоправных действий и не создавал преступную группу. «В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку», — сказал обвиняемый.

Из обвинительного заключения следует, что Калви разработал и возглавил осуществление схемы растраты денег. «Подсудимые составили и осуществили план хищения средств в корыстных целях. Сформированная Калви группа отличалась устойчивостью, тщательной подготовкой, четкой согласованностью и общим пониманием целей», — заявил гособвинитель.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредитов компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году.