Более половины московских сотрудников, переведенных на дистанционную работу из-за пандемии коронавируса, хотели бы остаться на «удаленке» навсегда. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.



По состоянию на конец января в каждой третьей столичной компании на «удаленке» трудится более 30% персонала, меньшее количество дистанционных сотрудников — в 46% организаций. В октябре более 30% персонала на «удаленке» было также в каждой третьей компании, меньшее число дистанционных работников — еще у 33% работодателей.

Согласно недавнему опросу, 32% работодателей из Москвы, несмотря на отмену Собяниным требования о переводе 30% персонала на «удаленку», оставят работать дистанционно всех удаленных сотрудников, еще 34% вернут в офисы лишь часть работников.

Среди москвичей, переведенных на дистанционную работу в пандемию, лишь трое из 10 мечтают вновь ходить на работу, 52% хотят остаться на «удаленке» навсегда. Причем женщины чаще хотят продолжать работать в режиме хоум-офиса: 56% против 47% среди мужчин.