Банк России установил официальные курсы валют на 3 февраля.

Курс доллара повысился на 39,98 копейки, составив 75,9051 рубля (75,5053 рубля на 2 февраля). Курс евро вырос на 8,24 копейки до 91,625 рубля (с 91,5426 рубля на 2 февраля).

На Московской бирже на 13:38 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 36 копеек, валюты стоят 75,94 и 91,42 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,67—76,11 рубля за доллар и 91,39—91,82 рубля за евро.