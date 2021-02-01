Министерство промышленности и торговли выступило с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян путем перечисления денежных средств, с помощью которых они смогут купить продукты, пишут «Известия» . Помощь от государства могут получить беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, уверены в Минпромторге, рассказал источник в Кабмине.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что направили в декабре этот документ в аппарат правительства, но вопрос о реализации таких мер в Кабмине пока не обсуждают. По словам источника в правительстве, в документе министерство предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в правительстве несколько лет. Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. Пока этот вопрос не стоит на оперативной повестке, отметил федеральный чиновник.

Сейчас вопрос о продуктовых карточках Кабмин не рассматривает, отметили в пресс-службе правительства. Торгово-промышленная палата поддерживает этот проект, сказал председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. По его словам, мировой опыт, в том числе американский, доказал эффективность этого инструмента. Эксперт подчеркнул, что при таком подходе правительство четко выделяет нуждающихся граждан и помогает конкретно им.

Большая торговля также поддерживает продовольственную помощь нуждающимся гражданам, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Этот инструмент может стать альтернативой регулированию цен, считает он. Теоретически одним из инструментов сдерживания роста бедности могла бы стать финансовая или продовольственная помощь гражданам с доходом ниже определенного уровня, отметила эксперт Центра стратегических разработок Елена Разумова.