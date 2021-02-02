Минфин России 3 февраля проведет три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26236RMFS (дата погашения 17 мая 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Ведомство проведет также аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS (дата погашения 17 июля 2030 года) в объеме 10 113 000 000 (десять миллиардов сто тринадцать миллионов) рублей по номинальной стоимости (10 млн штук).

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.