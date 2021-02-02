Пик инфляции в РФ в годовом выражении, согласно последним статистическим данным, еще не пройден, снижение потребительских цен начнется во II квартале этого года, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

«Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года», — отметила Крючкова.

По ее словам, в результате принятых правительством мер сдерживания роста цен на социально значимые товары инфляция стабилизируется в помесячном выражении. «Оценки, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом России по состоянию рынка, дают основания полагать, что во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен год к году», — указала она.