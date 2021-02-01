СберБанк предложил клиентам новую услугу «Перенос платежа». Теперь заемщики cмогут при необходимости перенести очередной ежемесячный платеж по потребительскому кредиту на следующий месяц без вреда для кредитной истории. Сумма платежа при этом не изменится — увеличится лишь срок кредита, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сервис станет доступен клиентам банка, которые будут оплачивать кредит без просрочек и реструктуризаций и внесут не менее шести регулярных платежей. Еще через полгода можно будет снова перенести платеж. Количество переносов не ограничено — главное, чтобы между ними было не менее шести платежей по графику», — говорится в релизе.

Воспользоваться услугой cможет любой заемщик, взявший кредит после 27 января 2021 года по следующим кредитным продуктам: «Кредит на любые цели» (потребительский кредит), «Рефинансирование кредитов» и онлайн-покупки в кредит от «Покупай со Сбером».

Перенести платеж можно будет в «СберБанк Онлайн».



