Правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан. Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

«Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается», — сказал он.

Представитель Кабмина подчеркнул, что приоритет при реализации мер поддержки нуждающихся граждан отдается тем мероприятиям, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».

Кроме того, отметил Беляков, сейчас в России работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий населения, и в большинстве своем эти меры носят финансовый характер. «Гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению», — заметил пресс-секретарь премьера.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщила , что Минпромторг внес в правительство предложение о возможности предоставления продовольственной помощи нуждающимся. В частности, по информации издания, ведомство предложило ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты. Помощь от государства, по задумке Минпромторга, могли бы получить беременные и кормящие женщины, дети, а также люди, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Предполагается, что поддержкой для таких категорий граждан могли бы стать продукты здорового питания отечественного производства.