Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, качества активов и уровня корпоративного управления, приемлемой позицией по ликвидности, поддержанием высокого уровня достаточности капитала при адекватных показателях рентабельности деятельности.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне «ruA». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в релизе агентства.
«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, качества активов и уровня корпоративного управления, приемлемой позицией по ликвидности, поддержанием высокого уровня достаточности капитала при адекватных показателях рентабельности деятельности. Существенным позитивным фактором для рейтинга банка выступает умеренно высокая вероятность оказания финансовой и административной поддержки со стороны собственника и органов власти», — сказано в сообщении.
По данным аналитиков, на кредитный портфель юрлиц, ИП и физлиц по состоянию на 1 января 2021 года приходится около 62% активов банка. Приемлемая оценка структуры фондирования и ликвидной позиции обеспечена адекватным запасом балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 23%, а покрытие ликвидными активами — 37% на 1 января 2021-го) на фоне высокой концентрации пассивной базы на вкладах населения (около 61% привлеченных средств), подавляющая часть которого проживает в одном регионе (порядка 75% приходится на Республику Крым).
Для банка характерны приемлемые показатели обеспеченности ссуд: покрытие ссудного портфеля юрлиц, ИП и физлиц обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 96% на 1 января 2021-го, заключили в «Эксперт РА».
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